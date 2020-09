Hamburg (ots) - Vor acht Wochen ist sie Mutter geworden, nun spricht Model und Schauspielerin Barbara Meier, 34, erstmals über ihr neues Leben als Mutter. "Der emotionalste Moment war für mich, als ich den ersten kleinen Schrei - eigentlich war es mehr ein Quieken - von unserer Tochter gehört habe. (...) Obwohl wir uns ja eigentlich erst mal kennenlernen mussten, verspürte ich von jetzt auf gleich diese tiefe Verbundenheit zwischen Mama und Baby", so Barbara Meier in der aktuellen GALA (Heft 38/2020, ab morgen im Handel).Auch wenn die Kleine erst zwei Monate alt ist - Barbara Meier hat schon Lust auf Baby Nr. 2. Zu GALA sagt sie: "Wir haben uns von Anfang an zwei bis drei Kinder gewünscht. Durch unsere Tochter wird dieser Wunsch bestärkt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4701501