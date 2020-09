Wenn Warren Buffett spricht, hört die Finanzwelt sehr aufmerksam zu. Und wenn der Starinvestor Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) Depot verändert, schaut sie noch genauer hin. Meist tut er dies unkommentiert und gibt später in den Geschäftsberichten, auf der Hauptversammlung oder in seltenen Interviews dazu Auskunft. Der Hauptgrund, warum Warren Buffett eine so große Aufmerksamkeit genießt, ist sein enormer Erfolg. So ist Berkshire Hathaways Marktwert von 1965 bis Ende 2019 insgesamt um 2.744.062 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...