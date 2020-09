Wer hätte zu Beginn des Jahres gedacht, dass dieses Börsenjahr so verlaufen würde? Erst ist der DAX auf ein neues Allzeithoch gesprintet, dann kam aus dem Nichts der Absturz. Wenige Wochen nachdem der Kurssturz begonnen hatte, setzten die Aktienkurse auch schon wieder zum Sprint an, sodass inzwischen wieder die Rekordstände in greifbare Nähe gerückt sind. Manche Aktien sind aber bei der Rally auf der Strecke geblieben. Andere hingegen haben sich deutlich besser entwickelt als der Markt. Hier sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...