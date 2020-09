BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dafür kritisiert, kein Konzept für den Strukturwandel der Autoindustrie zu haben. "Altmaier muss die Hersteller einbeziehen, vor allem auf die Zulieferer fokussiert sein und da, wo Steuergeld eingesetzt werden soll, dem Spurwechsel in die Zukunft dienen", sagte Walter-Borjans nach dem "Autogipfel" der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wirtschaftsminister habe bisher aber kein erkennbares Konzept, wie die zwei Milliarden Euro für innovative Investitionen der Autobranche eingesetzt werden sollen. Von Steuerzahlern finanzierte Preisrabatte auf Verbrenner dienten nicht dazu, die Branche zukunftsfähig zu machen, betonte Walter-Borjans am Mittwoch.

Politik und Wirtschaft hatten bei dem Spitzengespräch am Dienstagabend vereinbart, zu prüfen, ob und gegebenenfalls wie ein "marktwirtschaftliches Konzept" zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden kann. Vor allem Zulieferer sind in der Corona-Krise unter Druck geraten. Dieses Vorhaben gehe "wesentlich zielgerichteter in Richtung Transformation", sagte Walter-Borjans./tam/DP/nas