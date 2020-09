Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX versucht sich am Mittwoch an einer Erholung. Gestern war der Leitindex wieder unter die 13.000 gefallen und mit einem Minus von einem Prozent aus dem Handel gegangen. Die Stimmung könnte aber wackelig bleiben, Potenzielle Stimmungsdämpfer gibt es einige. So zum Beispiel die Nachricht, dass der Pharmakonzern AstraZeneca die Studie für seinen Corona-Impfstoff erst mal stoppen musste, nachdem bei einem Teilnehmer Nebenwirkungen aufgetreten waren. Und dann ist da noch die Frage, ob die Korrektur an der Wall Street noch weiter gehen könnte.