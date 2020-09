NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 6300 Pence belassen. Der einstweilige Stopp der klinischen Covid-19-Impfstoffstudie sei eine freiwillige Entscheidung des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Evaluierung des Auslösers gesundheitlicher Probleme eines Probanden dürfte nur eine Frage von Tagen sein./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 02:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0009895292

