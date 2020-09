Das Unternehmen gibt 1500 Genussrechte zu je 1000 Euro aus, um das Geld für die Produktion einzusammeln. Rund 500 Kleininvestoren haben bereits gezeichnet. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis Ende des Monats.Bluesky Energy will die Batteriezellen für seine Speicherlösung auf Salzwasserbasis künftig in Oberösterreich fertigen. Dazu hatte das Unternehmen im Juni die Ausgabe von 1500 Genussrechten zu je 1000 Euro angekündigt. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass bereits 500 Kleininvestoren an Bord seien, die sich teilweise gleich mehrere Genussrechte gesichert hätten. Noch bis Ende September ...

