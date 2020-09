Netflix ist für seine unterhaltsamen Filme und Serien bekannt. In den letzten Wochen aber konnte der Streamingdienstleister seine Anleger mit spannenden Kursverläufen in seinen Bann ziehen, denn die Aktie hat sich seit Juli äußerst volatil gezeigt. Aktuell befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. Diese könnte sie aber schon bald verlassen.Die Aktie von Netflix hat sich seit einem Jahr verdoppelt. Aktuell konsolidiert der Wert im Rahmen einer Dreiecksformation. Während der letzten beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...