FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- ALPHAVALUE RAISES EASYJET TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 772 (725) PENCE - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IQE PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UK EQUITIES TO 'MARKET-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - BERENBERG CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 330 (345) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES NATIONAL EXPRESS WITH 'BUY' - TARGET 190 PENCE - BERENBERG INITIATES WH SMITH WITH 'HOLD' - TARGET 1200 PENCE - BERENBERG RAISES IMI PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 995 (635) PENCE - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 900 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 630 (520) P - BUY - BERENBERG RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2420 (2225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 137 (100) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES HUNTING TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (250) PENCE - BOFA RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 900 PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1400 (1582) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2150 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1900 (1690) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1410 (1440) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 500 (496) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 870 (770) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 290 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES RWS HOLDINGS WITH 'BUY' - TARGET 761 PENCE - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 800 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES SHANTA GOLD WITH 'BUY' - TARGET 23 PENCE - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 165 (115) PENCE - 'SELL' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 752 (855) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 125 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2300 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1175 (1130) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

