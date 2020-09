Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach dem jüngsten Rücksetzer im Technologiesektor scheint sich so mancher ETF-Anleger erneutes Aufwärtspotenzial in der Branche auszumalen, so die Deutsche Börse AG.Kunden von Lang & Schwarz hätten die Schwäche überwiegend zum Einstieg genutzt, wie Leif Österwind berichte. Besonders häufig hätten Anleger auf Nasdaq 100-ETFs (ISIN DE000A0F5UF5/ WKN A0F5UF; ISIN IE0032077012/ WKN 801498) sowie ein iShares-Produkt (ISIN IE00BYZK4883/ WKN A2ANH3) basierend auf dem iStoxx FactSet Digitalisation Index gesetzt. Dieser umfasse Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die einen Großteil ihres Einkommens mit digitalen Dienstleistungen wie Internetsicherheit, Fintech-Leistungen, kontaktloses Bezahlen oder Online-Shopping erwirtschaft hätten. ...

