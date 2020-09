Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management lanciert den ersten EMU Government Liquid Bond ETF nach ESG-Kriterien - ETF-NewsUBS Asset Management (UBS AM) hat den ersten börsengehandelten Fonds (ETF) lanciert, der Staatsanleihen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EMU) mit einem Nachhaltigkeitsfilter kombiniert, so UBS Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...