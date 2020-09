Zürich (awp/awp/sda/reu) - Der krisengeschüttelte Snackautomaten-Betreiber Selecta erhält frische Mittel. Der US-Finanzinvestor KKR schiesse 125 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital in die Schweizer Firma ein, wie Selecta in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.Zudem würden ausstehende Anleihen in Papiere umgeschuldet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...