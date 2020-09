S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: Viele große Indizes und heiß gelaufene Werte wie Tesla oder Apple mussten in den vergangenen Tagen deutliche Rückschläge einstecken. Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs sehen trotz der monatelangen Rallye an den Aktienmärkten noch kein Ende des Bullenmarktes. In einer neuen Studie erklärt GS-Analyst Peter Oppenheimer, warum die Börsen weiter auf Aufwärtskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...