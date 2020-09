PARIS (dpa-AFX) - Die milliardenschwere Übernahme der US-Edeljuwelierkette Tiffany durch den Luxusgüterkonzern LVMH droht zu platzen. Nach einer Reihe von Vorkommnissen, die die Übernahme beeinträchtigen könnten, sehe sich LVMH aus heutiger Sicht nicht in der Lage, den Zukauf wie geplant durchzuführen, teilte der Konzern am Dienstag in Paris mit. Zuvor war der LVMH-Verwaltungsrat zusammengekommen, um die angedachte Investition im Zuge der jüngsten Entwicklungen zu überprüfen, hieß es.

In einer ersten Reaktion teilte Tiffany daraufhin mit, dass der Konzern LVMH nun verklagen und die Übernahme durchsetzen wolle. Sie wäre mit vereinbarten 16,2 Milliarden Dollar der teuerste Deal in der Geschichte des französischen Unternehmens./eas/stk