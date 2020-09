Parma/Hamburg (ots) - Mit der neuesten technologischen Innovation des italienischen Unternehmens Mutti können frisch gepflückte Tomaten direkt auf dem Feld weiterverarbeitet werden - frischer geht es nicht! InstaFactory nennt sich die mobile Anlage, die auf ausgewählten Feldern positioniert wird und aus dem optimal gereiften Rohmaterial die neue Passata sul Campo (italienisch für "auf dem Feld") produziert. "Wir als Mutti konnten unsere Fachkenntnisse kombiniert mit dem Know-how unserer Landwirte in dieses innovative Verfahren umwandeln, das zu einer verkürzten Lieferkette führt. An deren Ende entsteht eine hochwertige Passata, die die Handschrift ihres Ernte- und Verarbeitungsfeldes trägt", summiert Francesco Mutti (52), Geschäftsführer des Familienunternehmens, in der heutigen internationalen Pressekonferenz, die digital stattfand.Die Regeln der Branche neu zu schreiben, das ist die Herausforderung der sich Mutti seit der Gründung 1899 stellt. Heute wie damals sind der Blick in die Zukunft und die Leidenschaft für 100 % italienische Qualität das Herzstück des Unternehmens. Hier liegt auch die Basis für das aktuelle Projekt. "Wir arbeiten stetig an Strategien, um die Distanz zwischen Landwirtschaft und Fabrik, zwischen Erntezeit und Verarbeitung, zwischen dem Moment, in dem die Natur die Tomate zu ihrem maximalen Reifegrad bringt, und dem Moment der Ernte zu minimieren", erklärt Francesco Mutti. InstaFactory ist das Ergebnis einer neuen Art des Denkens und einer Produktion, die der Tomate eine Unverwechselbarkeit verleiht. Sie verbindet das Wissen der Landwirte mit den Möglichkeiten eines Unternehmens, das sich seit vier Generationen ganz der Tomate widmet.All dies wäre ohne die enge, langfristige Zusammenarbeit mit den Bauern nicht möglich. Diese Beziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrauen zwischen Mutti und den mehr als 400 Bauernfamilien. "Für dieses spezielle Projekt arbeiten wir mit drei unserer besten Landwirte zusammen, die sich im Laufe der Jahre durch ihre Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausgezeichnet haben", erklärt Mutti. Hinzu kommt, dass Mutti mit InstaFactory auf die gestiegenen Anforderungen der Endverbraucher reagiert. Denn durch die Mini-Fabrik werden nicht nur die Präzision und Schnelligkeit bei der Ernte optimiert, sie garantiert zudem die eindeutige Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Tomate. "Die Tomaten, die für die limitierte Passata sul Campo verwendet werden, stammen ausschließlich von den Feldern der drei ausgewählten Landwirte", sagt Francesco Mutti.Die InstaFactory ist nicht die erste Innovation aus dem Hause Mutti. Von der Bewahrung des Nährbodens durch die vierjährige Rotation, über die Zusammenarbeit mit den Landwirten bis hin zur Zertifizierung der integrierten Produktion: Vision und Experimentierfreudigkeit sind für Mutti von zentraler Bedeutung. "Hinter Passata Sul Campo steht eine Mission, an der gleich mehrere Akteure beteiligt sind: Unternehmen, Landwirte und sogar unsere Verbraucher. Nie zuvor waren sie durch den Kauf eines Produkts so nah dran an den feldfrischen Tomaten", schließt Francesco Mutti.Pressekontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel: 040 853760-0Mail: info@punkt-pr.deOriginal-Content von: Mutti S.p.A. Industria Conserve Alimentari, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148143/4701900