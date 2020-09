Marbella, Spanien (ots/PRNewswire) - Privatresidenzen bieten ein neues Konzept für anspruchsvolles Wohnen in Europa.Der Luxusimmobilienspezialist Sierra Blanca Estates und das italienische Designhaus FENDI Casa haben gemeinsam EPIC MARBELLA entwickelt, das von FENDI Casa eingerichtet wurde. Das Projekt umfasst 56 zeitlose Residenzen in einer wunderschönen Enklave, die sich über zwölf Hektar Land an der Goldenen Meile von Marbella, einer der bezauberndsten Städte der Provinz Málaga, erstreckt.Dieses neue Projekt ist das erste Markenimmobilienprojekt von FENDI Casa in Europa, ein Konzept, das seiner anspruchsvollen Kundschaft ein einzigartiges und emotionales Lifestyle-Erlebnis bietet, das direkt beim Betreten beginnt.Die Baugenehmigung wurde erteilt und der Bau hat begonnen. Die von FENDI Casa eingerichtete EPIC MARBELLA, die im Frühjahr 2022 fertiggestellt werden soll, vereint FENDI Casa und Sierra Blanca Estates, zwei führende globale Marken, die für Stil stehen. Beide teilen eine unerschütterliche Leidenschaft für die Herstellung hochwertiger Produkte mit einem starken Fokus auf Design und Kreativität, unterstrichen durch die Kunst der Exzellenz.Monica Venegas, Principal der Venegas International Group, die den Verkauf abwickelt, erläutert: "Wir waren mit dem Branding von Luxusresidenzen wiederholt erfolgreich, da diese Vorgehensweise das Projekt für den Entwickler noch hochwertiger macht und für den investierenden Verbraucher einen Mehrwert schafft."Carlos Rodriguez, CEO der Sierra Blanca Estates, erklärt: "Sierra Blanca Estates will wahren Luxus in Marbella neu definieren. Alles begann mit dem Traum, den ersten und einzigen Markenwohnsitz in Spanien anzubieten. Heute sind wir stolz darauf, EPIC Marbella, eingerichtet von FENDI Casa, als das exklusivste Wohnprojekt Spaniens vorzustellen."Die Residenzen verfügen über 22 Fuß bodentiefe Fenster, die einen atemberaubenden Blick auf die Landschaft bieten, die die Region mit den raffinierten Designs von FENDI Casa und dem durchdachten Luxus von Sierra Blanca Estates umgibt.Jede Residenz über eine Küche mit FENDI-Signatur und Gaggenau-Geräten sowie über Schränke mit FENDI-Signatur. Alle Residenzen sind mit einem Bad aus italienischem Marmor mit maßgefertigten Armaturen ausgestattet, die wunderschön gestaltet und durchdacht ausgeführt sind. Zu den besonderen Annehmlichkeiten gehört außerdem ein großzügiges, hochmodernes Technogym-Fitnesszentrum. Die Bewohner können in einen 25 Meter langen Pool in einer atemberaubenden Umgebung eintauchen oder ein aufwendiges Spa genießen, das mit speziellen Behandlungsräumen, zwei Hammams und zwei Saunen ausgestattet ist und ausschließlich den Bewohnern vorbehalten istDie Residenzen haben drei bis fünf Schlafzimmer und bieten persönliche Rückzugsmöglichkeiten und Penthäuser mit einer Größe von 353 m2 bis über 850 m2. Die Preise liegen zwischen 2,5 Mio. EUR und 7 Mio. EUR.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249860/EPIC_Marbella.jpgJamie Ley, Associate Director, Relevance International t: +44 (0) 7748 925 315 e: jamie@relevanceinternational.comOriginal-Content von: Sierra Blanca Estates, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148144/4701921