Stefan Heer blickt auf langjährige Tätigkeiten in der SHK-Branche (Viessmann) und Bauzulieferindustrie (Hilti) zurück und bringt umfangreiche internationale Management- und Vertriebs-Erfahrung in die Heiz-kurier Gruppe ein. Im Duo mit Gruppengeschäfts-führer Marc Pehlke soll er das Wachstum der Heizkurier Gruppe vorantreiben und sich um die weitere Marktdurchdringung im In- und Ausland kümmern.

Im operativen Geschäft der Heizkurier GmbH fokussiert sich Martin Reuland auf das Kerngeschäft mit Wärme- und Kältelösungen für das SHK Handwerk, Energieversorger, Immobilien- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...