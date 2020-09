DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.357,50 +0,56% +3,83% Euro-Stoxx-50 3.288,95 +0,66% -12,18% Stoxx-50 2.968,65 +0,83% -12,76% DAX 13.073,11 +0,81% -1,33% FTSE 5.972,06 +0,70% -21,37% CAC 4.993,19 +0,40% -16,47% Nikkei-225 23.032,54 -1,04% -2,64% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,23 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,31 36,76 +1,5% 0,55 -34,9% Brent/ICE 40,21 39,78 +1,1% 0,43 -34,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.922,59 1.932,02 -0,5% -9,43 +26,7% Silber (Spot) 26,54 26,73 -0,7% -0,19 +48,7% Platin (Spot) 905,53 906,45 -0,1% -0,93 -6,2% Kupfer-Future 3,01 3,01 +0,0% +0,00 +6,7%

Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Am Vortag waren die Notierungen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten abgerutscht. Händler sprechen lediglich von einer technischen Erholung. Die jüngsten Preissenkungen des saudischen Öl-Konzerns Saudi Aramco sowie die anhaltenden Sorgen einer sinkenden Nachfrage dürften weiter für einen volatilen Handel sorgen, heißt es. Dazu kämen die weltweit weiter steigenden Infektionszahlen. Damit bleibe die Sorge vor erneuten Beschränkungen. Der Goldpreis gibt seine Vortagesgewinne wieder vollständig ab, als er auf den höchsten Stand seit einer Woche geklettert war.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Handelstage dürfte es zur Wochenmitte an der Wall Street zu einer leichten Erholung kommen. Vor allem der technologielastige Nasdaq-Composite hatte zuletzt ordentlich Federn gelassen und seit seinem Rekordhoch in der vergangenen Woche ein Minus von über 10 Prozent eingefahren. Dennoch liege der Index weiter deutlich über seinen Tiefs aus dem März, so ein Teilnehmer. Von einer Trendwende wollen Teilnehmer allerdings nicht sprechen, denn die Belastungsfaktoren bleiben weiterhin bestehen. So sei eine weitere Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China, gerade in der heißen Phase des US-Wahlkampfs, nicht auszuschließen. Zuletzt hieß es aus der US-Administration, man prüfe Pläne für neue Exportbeschränkungen gegen die chinesische Halbleiterbranche. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump eine "Entkoppelung" von China angekündigt und plant dorthin verlagerte Arbeitsplätze wieder zurück in die USA zu holen. Zudem gibt es einen Rückschlag bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff. Der Pharmakonzern Astrazeneca hat seine klinische Studie mit einem potenziellen Covid-19-Impfstoff als Reaktion auf die Erkrankung eines Studienteilnehmers vorsorglich gestoppt. Bei den Einzelwerten erholt sich die Tesla-Aktie mit einem Plus von gut 7 Prozent ebenfalls von ihrem Kurseinbruch am Dienstag. Die Enttäuschung über die verpasste Aufnahme in den S&P-500 hatte die Titel um 21,1 Prozent einbrechen lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Händler sprechen von Umschichtungen aus den hoch bewerteten US-Technologietiteln in zurückgebliebene europäische Werte. Während die US-Technologiebörse Nasdaq-100 innerhalb von nur vier Handelstagen 11 Prozent an Wert verloren hat, kann sich der DAX schon wieder über der 13.000er Marke festsetzen. Aber auch in den USA handele es sich bei dem Rückschlag eher um eine Korrektur als um eine Trendwende: Europaweit gefragt sind die Öl- und Gaswerte sowie die Telekommunikations-Aktien. Die zuletzt gesuchten Autotitel legen eine Pause ein, ihr Index kommt leicht zurück. Beim Spitzengespräch von Regierung und Industrie zur Lage der Autobranche sind am Vorabend Entscheidungen über weitere Hilfen zunächst offen geblieben. Verlierer Nummer eins ist einmal mehr der Index der Reise- und Freizeit-Aktien. Hier belastet, dass der Coronavirus-Impfstoffkandidat von Astrazeneca in den klinischen Studien der Phase 3 zunächst einen Rückschlag erlitten hat. Damit könnte ein Reisen wie vor der Pandemie noch länger auf sich warten lassen. Astrazeneca geben 1,4 Prozent ab. Indessen gibt es auch positive Nachrichten zur geplanten Eindämmung der Corona-Pandemie. So legen die Aktien von Qiagen um 3,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Einführung eines tragbaren Corona-Schnelltests angekündigt hat. Die Papiere von LVMH geben um 0,9 Prozent nach. Der Luxusgüterkonzern droht die Übernahme des Schmuckhändlers Tiffany platzen zu lassen. Wie die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte, sieht sie sich unter den gegenwärtigen Umständen nicht in der Lage, die Transaktion zu den vereinbarten Konditionen durchzuführen. Tiffany hingegen besteht auf einen Abschluss der Übernahme und will diesen notfalls gerichtlich erzwingen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1758 -0,12% 1,1768 1,1798 +4,8% EUR/JPY 124,76 -0,01% 124,56 124,97 +2,3% EUR/CHF 1,0801 -0,06% 1,0808 1,0814 -0,5% EUR/GBP 0,9093 +0,24% 0,9093 0,9049 +7,4% USD/JPY 106,11 +0,12% 105,84 105,92 -2,5% GBP/USD 1,2930 -0,36% 1,2942 1,3036 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,8484 -0,09% 6,8543 6,8505 -1,7% Bitcoin BTC/USD 10.189,01 +1,69% 10.078,01 10.136,01 +41,3%

Der Dollar zeigt auch zur Wochenmitte weiterhin Stärke. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die Analysten von MUFG sehen viele Gründe für den Dollar, weiter zu steigen. Dass die Parteien in den USA sich nicht auf ein weiteres Stimulierungspaket für die Konjunktur einigen könnten, dürfte dafür sorgen, dass Anleger am Devisenmarkt demnächst sichere Häfen wie den Dollar oder den Yen bevorzugten. Den gleichen Effekt dürften Sorgen vor einem engen Ausgang bei der US-Präsidentschaftswahl haben, wie auch, dass Astrazeneca nun seine Studie für einen Covid-19-Impfstoff habe unterbrechen müssen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die erneut vor allem von Gewinnmitnahmen im Technologiesektor schwer belasteten US-Börsen haben am Mittwoch in Ostasien durchweg rote Vorzeichen bei den Aktienindizes nach sich gezogen. Nach einem Minus von über 4 Prozent verzeichnete der technologielastige Nasdaq-Composite an den vergangenen drei Handelstagen ein Minus von über 10 Prozent. Und auch der Dow-Jones-Index und der S&P-500-Index fuhren den dritten Tag in Folge kräftige Verluste ein. Wie oft zu beobachten folgte insbesondere Australien der Tendenz der Wall Street, das Aktienbarometer in Sydney knickte um 2,2 Prozent ein und damit in der Region am stärksten. An den Plätzen in Ostasien bewegten sich die Verluste zwischen 0,5 Prozent in Taiwan und 1,9 Prozent in Schanghai. Die technologielastigeren Indizes Shenzhen und Chinext wiesen mit 3,2 bzw 4,8 Prozent noch deutlich höhere Einbußen auf. Unter den Einzelwerten sackten Softbank um 2,9 Prozent ab. Die Aktie litt wie an den Vortagen bereits unter Berichten, wonach der Technologiekonzern im großen Stil auf Optionen auf US-Technologiewerte gesetzt haben soll und deswegen nun hohe Verluste einfährt. Nintendo schlossen gegen den schwachen Markt 1,5 Prozent fester, gestützt von einem Bericht über eine erhöhte Produktion der Spielkonsole Switch.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen auch zur Wochenmitte leicht zu. Dabei halten sie sich mit Blick auf die teils deutlichen Abschläge bei den US-Technologiewerten verhältnismäßig gut. Die Creditstrategen der Commerzbank verweisen auf den anstehenden Roll in die Serie 34 am 21. September. Nach Börsenschluss veröffentlichte Markit die vorläufigen Mitglieder für die kommende Serie der iTraxx-Indizes, der Roll werde sowohl bei Main und Crossover einige Änderungen mit sich bringen. Bei Ersterem sollten Accor, ITV, Lufthansa, Next, Peugeot, Rolls Royce und Valeo ausscheiden, alle aufgrund von Herabstufungen. Alle dürften in Crossover aufgenommen werden, wo insgesamt acht neue Namen, inklusive Ersatz für die ausgefallenen Einzelhändler Matalan und HEMA, zu erwarten seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Kartellamt prüft Kooperation von Telekom und Vodafone

Das Bundeskartellamt schaut sich eine Kooperation von Deutscher Telekom und Vodafone zum gemeinsamen Netzausbau an. Im Moment sei man in Kontakt mit den Kooperationsbeteiligten und weiteren Marktteilnehmern, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, dem Handelsblatt.

Bosch und SAP wollen mit neuem Standard Unternehmensprozesse vereinfachen

Bosch und SAP haben eine strategische Kooperation zur Vereinfachung digitaler Unternehmensprozesse vereinbart. Ziel ist es, einen digitalen Industriestandard unter anderem für den Austausch und die Verwendung von Unternehmensdaten entlang der Wertschöpfungskette weiter zu entwickeln, wie Bosch mitteilte.

Knorr-Bremse rüstet wieder ICE für Siemens Mobility aus

Der Bahn- und Nutzfahrzeugezulieferer Knorr-Bremse rüstet wieder für Siemens Mobility Züge aus, diesmal 30 Hochgeschwindigkeitszügen für die Deutsche Bahn. Wie der MDAX-Konzern aus München mitteilte, umfasst der Vertrag Brems- und Einstiegssysteme mit einem Gesamtauftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem gebe es eine Option auf die Ausstattung von 60 weiteren Zügen.

Corestate stapelt in neuem Jahresausblick deutlich tiefer

Corestate Capital traut sich wieder einen Ausblick für das Gesamtjahr zu. Wie der im SDAX notierte Immobilien-Investment-Manager mitteilte, hat er unter anderem mit deutlich niedrigeren Erträgen zu kämpfen. Immerhin

Dermapharm hält Nettogewinn im 1. Halbjahr stabil

Der Arzneimittelhersteller Dermapharm hat im ersten Halbjahr 2020 unter dem Strich in etwa so viel verdient wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit 39,1 Millionen Euro lag das Konzernergebnis nur unwesentlich unter dem Vorjahreswert von 39,4 Millionen.

EU will sich über 200 Mio Impfstoffdosen von Biontech sichern

Die Europäische Kommission (EU) spricht mit der Mainzer Biontech und dem US-Pharmakonzern Pfizer über eine Liefervereinbarung für 200 Millionen Corona-Impfstoffdosen. Die ersten Gespräche seien abgeschlossen und nun werde man Vertragsverhandlungen mit der EU aufnehmen, teilte Biontech mit.

Grüne fordern bei Tui-Hilfen staatliche Mitsprache im Konzern

Die Grünen haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, Staatshilfen für Tui an Bedingungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und an ökologische Standards zu knüpfen. "Die Bundesregierung darf ihre Fehler vom Lufthansa-Deal nicht wiederholen", sagte ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler der Rheinischen Post. "Sie muss sich in den Verhandlungen mit der Tui dafür einsetzen, dass sie einen direkten Einfluss auf die wichtigen strategischen Entscheidungen des Unternehmens nehmen kann."

Astrazeneca setzt Corona-Impfstoffstudie vorsorglich aus

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat seine klinische Studie mit einem potenziellen Covid-19-Impfstoff als Reaktion auf die Erkrankung eines Studienteilnehmers vorsorglich gestoppt. Dieses Vorgehen sei in solchen Fällen üblich, um von unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen, ob die gesundheitlichen Probleme des Probanden mit dem Studienmedikament zusammenhängen oder nicht, teilte die Astrazeneca plc mit.

IPO/David Beckhams E-Sports-Firma will an die Börse

Die Guild Esports plc zieht es an die Börse. Das E-Sports-Unternehmen, das den ehemaligen Fußballstar David Beckham zu seinen Gründungsaktionären zählt, plant ein IPO in London noch in diesem Herbst.

LVMH will Tiffany-Übernahme nicht wie gehabt abschließen

Der Luxusgüterkonzern LVMH droht die Übernahme des Schmuckhändlers Tiffany platzen zu lassen. Wie die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte, sieht sie sich unter den gegenwärtigen Umständen nicht in der Lage, die Transaktion zu den vereinbarten Konditionen durchzuführen. Tiffany hingegen besteht auf einen Abschluss der Übernahme und will diesen notfalls gerichtlich erzwingen.

Mediaset rauscht im Halbjahr in die roten Zahlen

Mediaset hat nach massiven Einbrüchen beim Werbeaufkommen in Italien und Spanien im ersten ersten Halbjahr rote Zahlen geschrieben. Der italienische Fernsehkonzern verbuchte einen Fehlbetrag von 18,9 Millionen Euro - verglichen mit einem Gewinn von 102,7 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2019.

Solvay und Veolia kooperieren bei Recycling von Elektroautobatterien

Solvay und Veolia Environment haben eine Forschungs- und Entwicklungskooperation beim Recycling von Elektroautobatterien vereinbart.

