DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz bekennt sich zu weiterer Aufklärung von Cum/Ex-Geschäften

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach einer Anhörung im Bundestags-Finanzausschuss zu seiner Rolle im Zusammenhang mit Cum/Ex-Geschäfte der Hamburger Privatbank MM Warburg die Eigenverantwortung der Finanzämter betont und weitere Aufklärung von Cum/Ex-Geschäften gefordert. Sein Auftritt "dient der Aufklärung und der Klarheit, die ja dringend notwendig ist", sagte Scholz.

Abgeordnete drängen Scholz zu voller Auskunft über Warburg-Vorgänge

Politiker aus der Union und der Opposition haben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor einer Anhörung im Bundestagsfinanzausschuss gefordert, alle Ungereimtheiten im Skandal um Cum/Ex-Geschäfte der Hamburger Privatbank MM Warburg auszuräumen. "Das ist jetzt die Gelegenheit, ich denke, die letzte Gelegenheit von Herrn Scholz, die Wahrheit zu sagen", erklärte der Unions-Obmann in dem Ausschuss, Hans Michelbach (CSU). Man erwarte Offenheit und Transparenz.

Umwelthilfe: Regierung gibt der Autoindustrie den Todeskuss

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die Ergebnisse des Autogipfels scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sich nicht für wichtige Zukunftsentscheidungen, sondern "für den Todeskuss" entschieden, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. "Anstatt einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ab 2025 zu verkünden und damit Autoherstellern und ihren Zulieferern ein klares Signal zu setzen, endlich zukunftsfähige, emissionsfreie Fahrzeuge in Großserie herzustellen, sollen nun in 'gemeinsamen Arbeitsgruppen' finanzielle Hilfen auch für den Abverkauf von Diesel- und Benzin-Pkw erarbeitet werden."

Walter-Borjans lobt Zielrichtung des Autogipfels

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die Ergebnisse des Autogipfels als wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Branche bewertet. Vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturlage stünden die Probleme der Zulieferer im Mittelpunkt. "Die Idee, den Zulieferern durch einen Beteiligungsfonds für die Zukunftssicherung Eigenkapital zuzuführen, stößt auch in der Industrie auf Sympathie", sagte Walter-Borjans der Funke-Mediengruppe.

IfW: Generelles Tempolimit falsches Instrument für Klimaschutz

Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist nach einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) das falsche Instrument für den Klimaschutz. Ein solches Tempolimit hätte bedeutende volkswirtschaftliche Kosten. Es sei deshalb irreführend, die Einführung eines Tempolimits als fast kostenfreien Beitrag zum Klimaschutz zu bezeichnen, wie jüngere Studien es getan hätten, erklärte IfW-Forscher Ulrich Schmidt. Andere verkehrspolitische Maßnahmen brächten Ökonomie und Klimaschutz besser in Einklang.

Opposition: Belarussischer Anwalt Snak von "maskierten Männern" festgenommen

In Belarus ist der Oppositionsanwalt Maxim Snak nach Angaben seiner Unterstützer von "maskierten Männern" festgenommen worden. Wie der Pressedienst des oppositionellen Koordinationsrates im Onlinedienst Telegram mitteilte, wollte Snak am Mittwochmorgen an einer Videokonferenz teilnehmen, blieb dieser aber fern. Die Gruppe veröffentlichte ein Foto von Snak, wie er von maskierten Männern abgeführt wird.

Weber: Europa muss Belarus und Russland mit klarer Stimme antworten

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat im Belarus-Konflikt auf eine schnelle Einigung der EU auf eine Sanktionsliste unter Einschluss von Staatschef Alexander Lukaschenko gedrungen und zudem einen schärferen Kurs gegenüber Russland verlangt. Europa müsse "jetzt schnellstmöglich zur Sanktionsliste kommen", betonte Weber im ZDF-Morgenmagazin, "und das muss aus meiner Sicht auch Lukaschenko, den Kopf dieses Systems, mit einschließen".

Moskau prangert "Desinformationskampagne" im Fall Nawalny an

Russland hat im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny eine "Desinformationskampagne" angeprangert, die als Vorwand für neue Sanktionen gegen Moskau genutzt werden solle. "Die Initiatoren sorgen sich nicht um die Gesundheit Nawalnys, sondern wollen Sanktionen verhängen", hieß es in einer Erklärung des russischen Außenministeriums.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 4. Sep +2,9% auf 776,7 (Vorwoche: 755,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 4. Sep +2,6% auf 317,7 (Vorwoche: 309,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 4. Sep +3,0% auf 3.415,1 (Vorwoche: 3.316,2)

Mexiko Verbraucherpreise Aug +0,39% (PROG: +0,37%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Aug +0,32% (PROG: +0,28%) gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.