DJ Heil kündigt harte Verhandlungen zu Lieferkettengesetz an

BERLIN (Dow Jones)--Der regierungsinterne Streit um das Lieferkettengesetz spitzt sich zu. "Wir sind noch nicht durch", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einem Online-Dialog der SPD-Fraktion, nachdem ein Kabinettsbeschluss zu den Eckpunkten am Mittwoch erneut verschoben worden war. Für das für Donnerstag geplante Gespräch mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kündigte er eine harte Linie an: "Ich will keine faulen Kompromisse." Es könne sein, dass danach weiterverhandelt werden müsse oder dies Thema im Koalitionsausschuss werde.

Es gebe bei den anstehenden Verhandlungen "die Wahl zwischen Tiger und Bettvorleger", so Heil. Zwar sei er bereit zu Kompromissen, denn er werde nicht 100 Prozent durchbekommen. "Aber unter 70 mache ich es nicht." Altmaier und die Initiatoren der Eckpunkte Heil und Müller streiten sich darum, ab welcher Unternehmensgröße das Lieferkettengesetz greifen soll. Kernpunkt der Verhandlungen ist auch die Frage, ob es eine zivilrechtliche Haftung geben und wie tief diese in die Lieferkette hineinreichen soll. Heil betonte, dass es diese zivilrechtliche Konsequenzen brauche, "sonst läuft das Ganze leer".

Unterdessen forderte die Initiative Lieferkettengesetz, ein Bündnis aus über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen, erneut eine gesetzliche Regelung. Dazu übergaben die Aktivisten symbolisch eine Petition mit mehr als 222.222 Unterschriften an das Bundeskanzleramt.

September 09, 2020 07:31 ET (11:31 GMT)

