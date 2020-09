Vor 16 Tagen verschickte Lenzing seine Fasern der Marke TencelTM per Zug nach China, um die dringende Nachfrage der chinesischen Kunden doppelt so schnell als auf dem üblichen Seeweg bedienen zu können. Nun ist der Zug in China angekommen und feierlich in Empfang genommen worden. Zahlreiche Gäste, darunter der österreichische Botschafter in China, Friedrich Stift, Vertreter der Stadtregierung, der China Railway Xi'an Group und des Xi'an International Trade & Logistics Park, der Lenzing Gruppe, des China National Textile and Apparel Council sowie von Lenzing Kunden und der Presse, nahmen an der Zeremonie teil. Hu Jian von Lenzing erklärt: "Für die Lenzing Group ist es das erste Mal, dass österreichische TencelTM Fasern direkt an ...

