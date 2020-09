In vielen Märkten ist die Nintendo Switch noch immer schwer zu bekommen. Einem Medienbericht zufolge steigert der japanische Videospielkonzern die Produktion daher um bis zu 11 Millionen Konsolen mehr als in der ursprünglichen Planung vorgesehen. Offiziell will Nintendo 19 Millionen Switch-Konsolen in diesem Fiskaljahr ausliefern. Jetzt berichtet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg jedoch unter Berufung auf Insider, dass Nintendo die Produktion auf bis zu 30 Millionen Einheiten erhöht habe. Schon im August 2020 hatte Bloomberg berichtet, dass Nintendo die Produktion auf 25 Millionen Einheiten erhöht habe. Da das jedoch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...