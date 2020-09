Der Markt wächst und die Nachfrage nach Varta-Produkten ist ungebremst hoch, Varta hat, wenn man so will, gewissermaßen ein Luxusproblem. Der Markt für so genannte Wearables explodiert. Anbieter wie Apple, Samsung & Co brauchen für ihre Fitnessarmbänder, Uhren und Smartphone-Kopfhörer weitaus mehr Batterien (CoinPower) von Varta als derzeit verfügbar sind.Aufgrund der hohen Nachfrage korrigierte Varta im Zuge der Halbjahreszahlen sogar die Prognose für das Gesamtjahr nach oben. "Weil wir weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...