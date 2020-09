DJ Berlin fordert London zur Einhaltung des Brexit-Vertrags auf

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die britische Regierung aufgefordert, sich an die Absprachen im gültigen Brexit-Vertrag zu halten. Es gelte grundsätzlich, "dass wir das Abkommen als bindend betrachten und auch davon ausgehen, dass die britische Seite das genauso sieht", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte zuvor erklärt: "Geschlossene Verträge müssen eingehalten werden."

Es dürfe keine Belastungen der Verhandlungen dadurch geben, dass nun Inhalte von Verträgen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien einseitig verändert würden, betonte Altmaier. Die am Dienstag bekannt gewordenen Plänen seien "ein erhebliche Vorgang", so der Wirtschaftsminister. "Deswegen werden wir uns als Europäer damit besonders intensiv auseinandersetzen." Es müssten alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgelotet werden.

Die britische Regierung hatte am Dienstag eingeräumt, dass sie eine Nordirland betreffende Abmachung im Austrittsabkommen umgehen wolle und damit auch gegen internationales Recht verstoßen würde.

Das Auswärtige Amt betonte, dass das Austrittsabkommen inklusive des Protokolls zu Nordirland von beiden Seiten unterzeichnet und ratifiziert worden sei. Es sei also internationales Recht, so Sprecherin Maria Adebahr. Die Bundesregierung vertraue nach wie vor darauf, "dass die britische Regierung das Austrittsabkommen auch vollumfänglich umsetzt. Insofern sehen wir die gestrigen Ankündigungen im House of Commons natürlich mit Sorge."

Großbritannien hatte im bestehenden Brexit-Vertrag unter anderem zugesichert, dass es keine harte Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört, geben werde. Damit sollte auch verhindert werden, dass es in Nordirland erneut zu Spannungen zwischen den Volksgruppen kommt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.