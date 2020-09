Köln (ots) - Durch die Corona-Pandemie wird einmal mehr deutlich, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Vor allem Hilfeangebote innerhalb der direkten Nachbarschaft, etwa bei der Erledigung von Einkäufen und Behördengängen sowie bei der Kinderbetreuung, waren und sind stark nachgefragt.Gleichzeitig stellen die Kontaktbeschränkungen alle Seiten - Einrichtungen, Institutionen und Adressaten - vor enorme Herausforderungen. Vor allem bei Sportvereinen und Kultureinrichtungen kommen erhebliche finanzielle Belastungen durch Einnahmeausfälle hinzu, die oft existenzbedrohlich sind. Gerade hier ist ehrenamtliches Engagement gefragt wie nie.Dabei gibt es bei vielen Interessierten eine große Unsicherheit. Dringend benötigte Hilfe findet nicht statt, obwohl es eigentlich eine breite grundsätzliche Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement gibt. Auch weil viele Neulinge das enorme Angebot an Möglichkeiten zum freiwilligem Engagement nicht überblicken und sich dann eher gar nicht engagieren, als sich aus verschiedensten Stellen Informationen zu den Tätigkeiten einzuholen und dann mit den eigenen Wünschen und Lebensumständen abzugleichen. Mit fatalen Folgen.Ein neuer kostenloser Selbsttest des redaktionellen Bildungsportals lernen.net schafft hier Abhilfe. Anhang von sechs intuitiven Fragen etwa nach Zeitbudget und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, schlägt die Seite Interessierten eine von 84 unterschiedlichen Stellen vor, die zum/zur Befragten und seiner/ihrer Lebensituation passen.Der Ehrenamt-Finder von lernen.net wurde am 01. September 2020 online gestellt und bereits tausendfach abgerufen. Zahlreiche deutsche Städte, genannt seien etwa Herdecke und Northeim, verweisen ihre Bürgerinnen und Bürger beim Wunsch nach ehrenamtlichem Engagement bereits auf den Selbsttest. Damit leistet das Angebot schon jetzt einen wertvollen Beitrag für einen starken und solidarischen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der vielleicht noch nie so wichtig war wie in diesen Tagen.Zum Ehrenamt-Finder: https://www.lernen.net/artikel/ehrenamt-finden-14499/Pressekontakt:Johannes Haupt, kontakt@4pub.de, Telefon Tel. 0221 34663763Original-Content von: 4pub GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136029/4702202