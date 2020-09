München (ots) -- Luca und Nathalia knutschend im Bett- Henrik und Aurelia: romantische Nacht in der Private-Suite- Ausstrahlung am Mittwoch, 9. September, um 22:30 Uhr bei RTLZWEI Die "Love Island"-Couples geben Vollgas! Nathalia und Luca sind auf der Überholspur und küssen sich zum ersten Mal. Und Aurelia und Henrik dürfen ihre erste Liebesnacht in der Private-Suite verbringen. Wie weit werden die beiden gehen? Eins sei schon verraten: Henrik ist vorbildlich und weiß genau wo die Kondome liegen ...nichtlangefackelnMit dem Küssen nicht lange gewartet haben auf jeden Fall Nathalia und Luca. Schon einen Tag nach dem Einzug der 27-Jährigen gehen die beiden am Abend auf Kuschelkurs und nehmen sich in den Arm. "Er gibt sich richtig Mühe und ich fühle mich auch richtig wohl in seiner Nähe", lobt die attraktive Brasilianerin. Keine 24-Stunden später liegen sie schon kichernd und knutschend in einem Bett!Aurelia und Henrik ziehen es durch: Ganz viel Liebe in der Private-Suite"Lieber Henrik, du bist der erste, der mit seinem Couple Aurelia eine Nacht in der Private-Suite verbringen darf!", liest Henrik am Abend eine Nachricht vor. Die Freude ist groß. "Hast du die Peitsche dabei?", witzeln die Anderen und rätseln, wie weit die beiden wohl gehen werden. "Die machen ein bisschen rum, mehr nicht, save!", ist sich Josua sicher. Weit gefehlt, Bro! Aurelia und Henrik machen keine halben Sachen. Erst wird mit Sekt angestoßen, dann in der Badewanne geknutscht und dann ab ins Bett. Kaum ist das Licht aus, schnappt sich Henrik ein Kondom vom Nachtisch. Vorbildlich! Dann kann es ja los gehen...Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974?gclid=EAIaIQobChMIiYO35MPC6QIVAofVCh2_tgtJEAAYASAAEgKcl_D_BwE) verfügbar.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatede.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kgOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4702188