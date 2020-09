DJ Merck KGaA baut Kapazitäten für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA investiert 59 Millionen Euro in den Ausbau ihrer Herstellungskapazitäten für hochaktive Wirkstoffe (High-Potent Active Pharmaceutical Ingredients, HPAPI) und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADCs) am US-Standort in der Nähe von Madison im Bundesstaat Wisconsin. Diese Investition ermögliche die großtechnische Herstellung hochaktiver Substanzen für potenzielle Krebstherapien, teilte der Darmstädter Pharmakonzern mit. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant. Ab 2021 sollen dort etwa 50 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden.

