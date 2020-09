Das Umweltministerium in Kiel plant ein ambitionierteres Klimaschutz- und Energiewendegesetz. In diesem Zuge soll auch eine Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf neuen Gewerbe- und Wohngebäuden erlassen werden.Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will einen Photovoltaik-Pflicht in seinem Bundesland einführen. Er wolle das Klimaschutz- und Energiewendegesetz des Landes ambitionierter fassen. "Wir müssen den Ausstoß von Treibhausgasen radikaler als bisher geplant reduzieren. Dazu werde ich ein Paket mit verschiedenen Schutzmaßnahmen vorlegen", sagte er ...

