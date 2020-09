Bereits 2018 hat Schaeffler einen Transformationsprozess eingeleitet, der die Belegschaft nun in Folge der Coronakrise noch einmal stärker als angenommen treffen wird. Schon vor zwei Jahren hatte der Zulieferer angekündigt, seinen europäischen Werkeverbund anzupassen, die Organisation zu verschlanken und stärker auf die Bedürfnisse der Sparten auszurichten. Vor diesem Hintergrund wurden 2018 drei Standorte in Großbritannien geschlossen, 2019 startete in der Sparte Automotive das Effizienzprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...