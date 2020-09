Vom Gang an die NYSE verspricht sich Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; FRA: E4X1) wie gestern berichtet in erster Linie eine Verbesserung der Handelbarkeit der Aktie und leichteren Zugang zu Wachstumskapital. So genannte Exchange Traded Funds (ETFs) dürften hierbei mittelbar eine wichtige Rolle spielen. Professionelle Beobachter erwarten, dass vor allem das ISHARES MSCI GLOBAL SILVER AND METALS ETF eine Position in ...

