Crestbridge, die flexible Alternative für Private-Equity- und Immobilienverwaltungslösungen, hat Aaron Bird zum Associate Director of Business Development bestellt

In seiner neuen Funktion verantwortet Aaron Bird Wachstum, Kundenakquise und Geschäftsentwicklung mit Fokus auf mit Private Equity und Risikokapital arbeitenden Mid-Cap-Fondsmanagern.

Aaron Bird lebt in Jersey und arbeitet seit 19 Jahren mit alternativen und institutionellen Fondsmanagern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Er kennt sich sehr gut mit Front- und Back-Office-Dienstleistungen aus und arbeitete zuvor im Fintech-Bereich in London und Jersey als Vorstandsmitglied eines der weltweit größten privat geführten, im Bereich Devisen tätigen Unternehmens. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung des Fondsgeschäfts beteiligt. Davor war Aaron Bird in London als Berater für ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen tätig, das auf Risikomanagement und strategische Risikoabsicherungslösungen für einen breiten Firmen- und institutionellen Kundenkreis spezialisiert ist.

Das globale Fondsgeschäft von Crestbridge ist im vergangenen Jahr trotz der weltweiten Pandemie um ein Drittel gewachsen. Dieses Wachstum ging größtenteils von Private-Equity- und Risikokapitalfondsmanagern mit hohen Ansprüchen an Service, Kommunikation und technologiegestützten Prozessen aus, für die Crestbridge in diesem Bereich bekannt ist.

Michael Johnson, Head of Institutional Services von Crestbridge, sagte:

"Ich freue mich, Aaron mit seinen vielfältigen multijurisdiktionalen Erfahrungen im Front- und Back-Office-Fondsgeschäft begrüßen zu dürfen. Mit seinen facettenreichen Fähigkeiten wird er sein Team auf perfekte Weise ergänzen und uns entscheidend bei der erfolgreichen Fortsetzung unseres Wachstumspfads und Stärkung unserer Beziehungen zu Managern und Vermittlern in der Private-Equity- und Risikokapitalbranche unterstützen."

Crestbridge wurde kürzlich als Finalist in einer Fondsverwaltungskategorie bei den Drawdown Service Provider Awards der Private-Equity-Branche nominiert.

Ende

Hinweise für Redaktionen

Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Verwaltung, Management und Corporate Governance.

Wir bieten breitgefächerte ausgelagerte Treuhand-, Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Compliance-Dienstleistungen weltweit an unsere Fachkenntnisse erstrecken sich über Dienstleistungen, Anlageklassen und Jurisdiktionen. Seit 1998 nutzen wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen zum Wohle von Kunden, zu denen führende Unternehmen, Staatsfonds, Investorengruppen, Vermögensverwalter und sehr vermögende Familien zählen.

Crestbridge beschäftigt über 300 Mitarbeiter und verfügt über fünf internationale Niederlassungen: Bahrain, Cayman Jersey, London, Luxemburg und New York.

Wir werden an unseren Standorten beaufsichtigt (weitere Einzelheiten finden Sie hier).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200909005768/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt

Daniel Jason bei Peregrine Communications

Tel. +44 (0) 20 3040 0888

E-Mail daniel.jason@peregrinecommunications.com



Nicola Nicholson

Head of Marketing bei Crestbridge

Tel. +44 (0) 1534 835014

E-Mail nicola.nicholson@crestbridge.com