Bereits in der vergangenen Woche hatte die Aktie der Deutschen Telekom den massiven Widerstand bei 15,50 Euro in Angriff genommen. Der Ausverkauf am Gesamtmarkt hat die Attacke dann aber vorerst gestoppt. Mit einem deutlichen Kursplus startet die T-Aktie am Mittwoch nun aber den nächsten Versuch. Die Bewertungsdiskrepanz zur Tochter scheint bei immer mehr Anlegern für Interesse zu sorgen.In der vergangenen Woche hatte JPMorgan mit einem satten Kursziel von 23 Euro für Aufsehen gesorgt. Begründet ...

