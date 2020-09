Rund 1 Prozent gab der DAX wieder nach, nachdem die Börsenwoche so positiv beginnen konnte. Die Schwäche in den US-Indizes setzte sich direkt nach dem Börsenfeiertag fort und hat damit auch wieder den europäischen Markt erreicht. Was waren dafür die Auslöser? Erneute DAX-Schwäche Konnte der Montag noch mit einem klarem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...