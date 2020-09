PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Mittwoch bei europäischen Aktien wieder zugegriffen. Im Kielwasser einer Erholung an den US-Börsen schaffte es der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 1,76 Prozent ins Plus auf 3324,83 Punkte. Zuletzt hatte er im Sog der Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten deutlich Federn gelassen. Anleger griffen auf dem reduzierten Kursniveau nun wieder zu.

Als hilfreich für die Kurse in Europa galt zur Wochenmitte auch die Meldung, dass einige ranghohe Notenbanker der EZB die konjunkturellen Aussichten trotz der Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe bewerten. Dies will die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen erfahren haben. Am Donnerstag steht der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der europäischen Währungshüter auf der Agenda.

Obwohl Börsianer warnten, dass die Stimmung angesichts des jüngsten Ausverkaufs jederzeit wieder kippen könne, legten auch an den Länderbörsen in Paris und London die Kurse wieder munter zu. Der französische Cac 40 rückte um 1,40 Prozent auf 5042,98 Punkte vor. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 1,39 Prozent auf 6012,84 Zähler./tih/fba

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545