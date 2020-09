DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Akquisition von Top-System in Polen

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Reinach (pta035/09.09.2020/18:15) - Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, hat einen Vertrag zur Übernahme von 80% an Top-System, einem etablierten Produzenten für flexible Verpackungen in der polnischen Molkerei-Industrie, unterzeichnet und gleichzeitig die Akquisition vollzogen. Der jährliche Nettoumsatz des erworbenen Unternehmens beträgt in etwa EUR 10 Mio.

Die Übernahme von Top-System ist ein weiterer Meilenstein in der Expansionsstrategie von Aluflexpack. Top-System ist am polnischen Markt einer der führender Hersteller von Platinen, die in der Molkerei-Industrie verwendet werden. Das Unternehmen wird gemäss der Akquisitionsstrategie von Aluflexpack in die Wertschöpfungskette der Gruppe integriert.

"Die Akquisition und Integration von Top-System ist ein grossartiger nächster Schritt in der Entwicklung der Aluflexpack-Gruppe: Top-System ist heute noch ein relativ kleines Unternehmen, das jedoch aussergewöhnlich gut geführt ist. Es ergänzt unsere bestehenden Produktionsstandorte in idealer Weise, und stärkt unsere europäische Plattform mit zusätzlichen freien Kapazitäten und modernen Produktionsanlagen an einem strategisch attraktiven Standort. Das Unternehmen lässt sich gut skalieren und wird mit Sicherheit rasch substantielle Fortschritte in der Entwicklung erzielen", sagt Igor Arbanas, Vorsitzender des Vorstandes von Aluflexpack.

Den bestehenden Kunden von Aluflexpack und Top System werden die gemeinsamen Anstrengungen der Expertenteams beider Parteien in Form eines verbesserten und umfangreicheren Service sowie einer Erweiterung des Produktportfolios sowohl in Polen als auch dem restlichen Europa zugutekommen.

"Mit Hilfe der vereinten Produktions- und Prozesskompetenzen von Top System und Aluflexpack werden wir das Produktportfolio vor Ort rasch ausweiten können, und die Entwicklung und Einführung neuer Produkte für den polnischen sowie den west- und nordeuropäischen Markt vorantreiben", ergänzt Igor Arbanas.

Die Transaktion festigt Aluflexpack's Position als einer der führender europäischen Hersteller von hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, und wird in den kommenden Jahren einen wertvollen Beitrag zum Wachstum der Gruppe liefern.

Der bisherige Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer von Top-System bleibt dem Unternehmen in seiner operativen Funktion, die er seit 30 Jahren ausübt, erhalten. Beide Parteien streben eine langfristige Partnerschaft und eine erfolgreiche gemeinsame Weiterentwicklung von "Aluflexpack Top-System" an.

Die Unterzeichnung des Kaufvertrages und der Vollzug der Transaktion fanden gleichzeitig am 09. September 2020 statt. Die beteiligten Parteien verständigten sich darauf, über den Kaufpreis Stillschweigen zu vereinbaren.

Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2020 auf ca. 1.248 Mitarbeiter. http://aluflexpack.com

Disclaimer: Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +43 6648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599668100435 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 12:15 ET (16:15 GMT)