Der DAX offenbart uns einen Aufwärtstrend, der mir sehr gut gefällt, weil er unten genau die Trendlinie bestätigt hat. Dies zeigt, dass auch die obere Trendlinie wichtig ist uns ihre Wirkung hat. Der DAX kann in dem Trendkanal weiter steigen und sich austoben, was er auch tun wird. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...