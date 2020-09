DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Berlin fordert London zur Einhaltung des Brexit-Vertrags auf

Die Bundesregierung hat die britische Regierung aufgefordert, sich an die Absprachen im gültigen Brexit-Vertrag zu halten. Es gelte grundsätzlich, "dass wir das Abkommen als bindend betrachten und auch davon ausgehen, dass die britische Seite das genauso sieht", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte zuvor erklärt: "Geschlossene Verträge müssen eingehalten werden."

Scholz: Es gibt Hoffnung auf bessere wirtschaftliche Entwicklung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Hoffnungen auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung als erwartet bekräftigt. "Wir können hoffen, dass wir Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres wirtschaftlich das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben werden", sagte Scholz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Dies setze voraus, kontinuierlich fortzusetzen, was begonnen worden sei. Es sei deshalb hilfreich, getroffene Maßnahmen verlängert zu haben, so verschiedene Programme bis Jahresende und die Kurzarbeitsregelung bis Ende nächsten Jahres.

Heil kündigt harte Verhandlungen zu Lieferkettengesetz an

Der regierungsinterne Streit um das Lieferkettengesetz spitzt sich zu. "Wir sind noch nicht durch", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einem Online-Dialog der SPD-Fraktion, nachdem ein Kabinettsbeschluss zu den Eckpunkten erneut verschoben worden war. Für das für Donnerstag geplante Gespräch mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kündigte er eine harte Linie an: "Ich will keine faulen Kompromisse." Es könne sein, dass danach weiterverhandelt werden müsse oder dies Thema im Koalitionsausschuss werde.

Scholz bestreitet politische Einflussnahme im Fall Warburg

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bestritten, wegen Steuerforderungen an die Hamburger Privatbank MM Warburg im Zusammenhang mit Cum/Ex-Geschäften politischen Einfluss auf die Hamburger Finanzbehörden genommen zu haben. "Es hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung des Finanzamtes Hamburg gegeben, von mir nicht und auch von anderen nicht, da bin ich mir sehr, sehr sicher", betonte Scholz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag.

Scholz kritisiert im Fall Wirecard Wirtschaftsprüfer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Wirecard-Skandal erneut Vorwürfe an die Wirtschaftsprüfer gerichtet und zugleich deutlich größere Kontrollmöglichkeiten der Finanzaufsicht angekündigt. Es sei "schwer begreifbar, das es den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht gelungen ist, das aufzudecken", sagte Scholz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. "Die sind über zehn Jahre dabei zu prüfen und haben nichts erkannt."

Scharfe Kritik am geplanten Bieterverfahren bei Meereswindparks

Das geplante Ausschreibungsverfahren für den Ausbau der Windenergie auf See stößt auf immer stärkere Ablehnung. In einer öffentlichen Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestags teilte auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) die Kritik der Energiebranche an dem von der Bundesregierung angestrebten Vorgehen. "Wir können uns zur Erreichung der Klimaziele keinen Fehlschlag leisten", erklärte VDMA-Experte Matthias Zelinger. "Je mehr Risiken in den Ausschreibungen stecken, umso weniger Teilnehmer werden auch am Ende dabei sein."

Röttgen: Union soll Kanzlerfrage bis Jahresende klären

Aus Sicht des Kandidaten für den Bundesvorsitz der CDU, Norbert Röttgen, soll die Frage des Kanzlerkandidaten neben dem Parteivorsitz noch im Dezember zwischen CDU und CSU geklärt werden. "Die Union muss alle ihre Personalfragen in diesem Jahr beantworten, damit wir zu Beginn des Jahres und in den anstehenden Wahlen als Team auftreten können", forderte Röttgen im Handelsblatt. Im Falle eines Sieges bei der Vorsitzendenwahl strebt er dabei auch die Kanzlerkandidatur an: "Ich nehme für mich in Anspruch, Kanzler werden zu wollen und das auch zu können."

Kabinett verlängert Reisewarnung bis Ende September

Das Bundeskabinett hat die Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für 160 Länder außerhalb der EU bis Ende September verlängert. Ab Oktober soll es dann ein differenziertes, länderspezifisches Warnsystem geben, erklärte das Auswärtige Amt. An den praktischen weltweiten Reisebeschränkungen werde sich jedoch "de facto wenig ändern", erklärte eine Sprecherin.

Bundesregierung bietet Griechenland nach Brand in Moria Hilfe an

Die Bundesregierung hat der griechischen Regierung nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria Hilfe angeboten. Gleichzeitig mahnte das Bundesinnenministerium eine europaweite Lösung an, um das Migrationsproblem mit den zahlreichen Toten im Mittelmeer und die unbefriedigende Lage in den verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen anzugehen.

Frankreich sagt Griechenland nach Brand in Flüchtlingslager Hilfe zu

Nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos hat Frankreich Athen Unterstützung zugesagt. Paris sei bereit, Solidarität zu beweisen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal. Er nannte das Feuer in dem Lager mit mehr als 12.000 Insassen ein "humanitäres Drama".

EU-China-Gipfel mit Merkel am Montag als Videokonferenz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertreter der Europäischen Union werden am Montag in einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping aktuelle Themen der Zusammenarbeit besprechen. Das Gespräch wird den eigentlich für diesen Tag geplanten EU-China-Gipfel in Leipzig ersetzen, der wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Moskau warnt Berlin vor "Provokation" im Fall Nawalny

Russland hat im Fall des vergifteten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny die Haltung der Bundesregierung scharf kritisiert, Moskau vorerst nicht die genauen Befunde des Bundeswehr-Speziallabors zur Verfügung zu stellen. Der deutsche Botschafter in Moskau sei bei einem Treffen davor gewarnt worden, dass die Verweigerung von Informationen als "feindliche Provokation" betrachtet werde, die Folgen haben werde, teilte das russische Außenministerium mit. Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, sie werde versuchen, "das weitere Vorgehen" und "alle weiteren Fragen" über die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu klären.

EU-Sanktionen gegen Belarus durch Zypern blockiert

Die geplanten EU-Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten in Belarus verzögern sich. Zypern habe einen Vorbehalt gegen die Strafmaßnahmen eingelegt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen. Das Land fordert demnach, das die EU zunächst verschärfte Sanktionen gegen die Türkei wegen des Streits um Erdgasbohrungen im östlichen Mittelmeer beschließt.

+++ Konjunkturdaten +++

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 0,25%

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Sep -1,0% gg Aug

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Sep -0,1% gg Vorjahr

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Aug +2,44% (Juli: +2,31%)

Brasilien Verbraucherpreise Aug +0,24% (Juli: +0,36%)

