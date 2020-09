Interxion, A Digital Realty Company (NYSE:DLR) und ein führender europäischer Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Colocation-Rechenzentrumsdiensten, hat im Rahmen einer strategischen Erweiterung seines Campus in Madrid, Spaniens am stärksten vernetztem Rechenzentrumscampus, ein 3,6 Hektar großes Grundstück erworben. Das Grundstück ist weniger als einen Kilometer von den vorhandenen Rechenzentren von Interxion entfernt und kann eine Anlage mit einer kritischen IT-Kapazität von bis zu 34 Megawatt auf einer Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern unterstützen.

Die Madrider Einrichtungen von Interxion sind zum wichtigsten Knotenpunkt für den Austausch von Inhalten auf der Iberischen Halbinsel geworden, und in Südeuropa im weiteren Sinne. Kunden, die ihre kritische Infrastruktur mit Interxion in Madrid bereitstellen, erhalten über PlatformDIGITAL, die globale Rechenzentrumsplattform von Digital Realty, direkten Zugang zu führenden globalen Cloud-Anbietern auf dem Campus sowie zu Communities von Konnektivitätsanbietern, Plattformen und Unternehmen auf sechs Kontinenten.

Interxion erwarb das 14.550 Quadratmeter große Grundstück, um sein viertes Rechenzentrum in Madrids Technologiezone Silicon Alley Madrid, einem Teil des Stadtteils San Blas-Canillejas, zu errichten. Der Bau eines 34-Megawatt-Rechenzentrums wird voraussichtlich mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen und erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben, wodurch das BIP für jeden investierten Euro zwischen 9 und 12 Euro steigen wird. Das strategische Expansionsprojekt unterstreicht das Vertrauen von Interxion in die Zukunft der Region als digitales Zentrum Südeuropas und sein Engagement für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Spanien.

"Die jüngsten Einschränkungen der Personenbewegungen haben ein neues Licht auf die Rolle von Rechenzentren und der digitalen Wirtschaft geworfen", sagte Robert Assink, Geschäftsführer von Interxion Spanien. "Das Bewusstsein für die Bedeutung der Konnektivität und des Zugriffs auf die Anwendungen, mit denen wir von überall aus arbeiten, studieren, Inhalte konsumieren und einkaufen können, ist gestiegen. Ohne Rechenzentren wäre es nicht möglich, Benutzer und Unternehmen miteinander zu verbinden."

Interxion ist seit zwei Jahrzehnten in Madrid tätig, treibt die technologische Entwicklung in der Region voran und verwaltet mehr als die Hälfte des spanischen Internetverkehrs.

Über Interxion: A Digital Realty Company

Interxion: A Digital Realty Company ist ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Rechenzentrumsdiensten in ganz EMEA. Mit mehr als 700 Konnektivitätsanbietern in über 100 Rechenzentren in 11 europäischen Ländern bietet Interxion Communitys für Konnektivitäts-, Cloud- und Content-Hubs. Als Teil von Digital Realty haben Kunden jetzt Zugang zu 47 Großstädten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.interxion.com.

Über Digital Realty

Digital Realty (NYSE:DLR) unterstützt die Rechenzentrums-, Colocation- und Verbindungsstrategien von Kunden in ganz Amerika, EMEA und APAC, die von Cloud- und Informationstechnologiediensten über Kommunikation und soziale Netzwerke bis hin zu Finanzdienstleistungen, Fertigung, Energie, Gesundheitswesen und Konsumgütern reichen. Um mehr über Digital Realty zu erfahren, besuchen Sie bitte digitalrealty.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dies beinhaltet Aussagen zum Madrider Campus und den erwarteten Vorteilen und dem Zeitpunkt seiner Expansion, den Erwartungen und Trends für den Madrider Markt und die Rechenzentrumsmärkte insgesamt sowie PlatformDIGITAL. Eine Liste und Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den Berichten und anderen Unterlagen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Revision oder Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitigen Gegebenheiten ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

