Düsseldorf (ots) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will ein Gesetz gegen Tricksereien bei Bewertungen von Produkten im Internet vorlegen. "Immer mehr Kunden verlassen sich auf Bewertungen und Produktrankings im Internet. Hier wird aber auch viel getrickst", sagte Lambrecht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Sie kündigte an, "in Kürze" ein Gesetz vorzustellen, das "für mehr Ehrlichkeit und Transparenz bei Bewertungen und Rankings von Produkten und Dienstleistungen" sorgen werde. "Damit wird es Verbrauchern möglich sein zu erkennen, warum der Algorithmus eine bestimmte Rangfolge ausgibt." Außerdem werde der Entwurf Regelungen zum Schutz vor gefälschten Verbraucherbewertungen enthalten, betonte die Verbraucherschutzministerin. Die Online-Plattformen müssten damit künftig ihre Parameter klar erkennbar machen. "Beispielsweise die Gewichtung zwischen Qualität, Preis und anderen Faktoren." Die Verbraucher würden dadurch gestärkt, weil sie Missbrauch besser erkennen und leichter dagegen vorgehen könnten. Lambrecht kündigte weiter an: "Grenzüberschreitende Verstöße werden zudem mit Bußgeldern belegt."



