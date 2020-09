Halle (ots) - Weil Sachsen-Anhalter aufgrund von Preissteigerungen in Heimen immer öfter Pflegeplätze nicht mehr bezahlen können, muss zunehmend das Land mit Sozialhilfe einspringen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagsausgabe). Demnach stiegen die jährlichen Landeszuschüsse in den Jahren 2017 bis 2019 von 39 Millionen auf 57 Millionen Euro. Damit wuchs dieser Teil dieser Sozialhilfe in nur zwei Jahren um 69 Prozent. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linksfraktion im Bundestag erfragt hat.



Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte gegenüber der Mitteldeutsche Zeitung: "Für die faktische Tatenlosigkeit von Bund und Land bei der Kostenexplosion in der Pflege werden Bürger und Kommunen zur Kasse gebeten." Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müsse "endlich handeln, um die Bürgerinnen und Bürger bei den horrenden Pflegekosten zu entlasten".



Die Kosten für Pflegeplätze steigen in Deutschland seit Jahren. In Sachsen-Anhalt beträgt der Eigenanteil für Heimbewohner im Schnitt monatlich 1.436 Euro - im Vorjahr waren es noch rund 300 Euro weniger, rechnet der Verband der Ersatzkassen (VDEK). Ursache dieses rasanten Kostenanstiegs sei die höhere Entlohnung des Heimpersonals: Das sogenannte Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes von 2019 soll Tarifabschlüsse erleichtern und Beschäftigten in der Pflege höhere Löhne einbringen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4702483

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de