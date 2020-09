Marokko monopolisiert den spanischen Obst- und Gemüseimportmarkt mit einer Steigerung von 18% in dem ersten Halbjahr, ein Anteil von 47% der aus Drittländern importierten Gesamtmenge, berichtet FEPEX. Die spanischen Importe von Obst und Gemüse aus Marokko standen in der ersten Hälfte des Jahres bei 548 Millionen EUR, 18% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2018. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...