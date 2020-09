FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag wenige Stunden vor der EZB-Sitzung am Nachmittag die Gewinne aus dem späten Mittwochshandel verteidigt und liegt weiter über der Marke von 1,18 Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1820 Dollar und in etwa so viel wie am späten Mittwochnachmittag. Zuvor war der Euro zeitweise bis auf 1,1753 Dollar und damit den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen, konnte sich aber im Handelsverlauf erholen.

Für Auftrieb hatte am Mittwoch unter anderem ein Bloomberg-Bericht gesorgt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur bewerten einige ranghohe Notenbanker in der EZB die konjunkturellen Aussichten trotz Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe. Es sei sogar denkbar, dass die EZB ihr Krisenanleiheprogramm PEPP nicht mehr aufstocken müsse.

Hingegen erwarten gegenwärtig viele Analysten, dass das 1,35 Billionen Euro schwere Programm zum Jahresende hin nochmal vergrößert wird. Die EZB gibt am Donnerstag nach ihrer regulären Zinssitzung ihre Entscheidungen bekannt. Es wird mit keinen größeren Weichenstellungen gerechnet, spekuliert wird aber über leicht angehobene Prognosen für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone./zb/stk