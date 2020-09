Die Abwechslung an der Börse bleibt uns erhalten. Auf einen Minustag folgte nun wieder ein Plustag. Mit 268 Punkten Zugewinn hat der DAX zunächst nicht nur die 13.000 wieder erobern können, sondern sich direkt an den Vorwochenhochs orientiert. Technologieaktien erholen sich Der Abverkauf im Technologiebereich wurde gestoppt. Nach drei starken Tagen auf der Unterseite an der Wall Street insbesondere im Nasdaq mit Kursabschlägen von rund 10 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...