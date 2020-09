Astra-Zeneca hat die klinische Studie des Corona-Impfstoffes gestoppt, nachdem ein Proband schwere gesundheitliche Probleme gezeigt hat. Das Unternehmen spricht in diesem Fall von einer Routinemaßnahme, um zu prüfen, ob die gesundheitlichen Probleme auf den Impfstoff zurückzuführen sind. Der Impfstoffkandidat des Pharmariesen gehört zu den am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten und gilt als vielversprechend. Neben Astra-Zeneca selbst trifft diese Ankündigung jene Aktien hart, die von einer Überwindung des Corona-Virus stark profitieren würden. Die Marktteilnehmer spekulieren aber darauf, dass es sich um eine Routinemaßnahme handelt, und der Prozess hin zur Marktreife des Impfstoffes in wenigen Tagen fortgesetzt werden kann. Tatsächlich besagt die Unterbrechung noch nichts über den Erfolg oder Misserfolg des ...

