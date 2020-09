HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Continental mit "Hold" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers überzeuge bei Kostenmanagement und Restrukturierungspotenzial, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Zulieferern von Antriebstechnik, die sich auf den neuen Elektro-Zyklus vorbereiteten. Die Bewertung der Conti-Aktie sei aber bereits ausreichend./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

