Warren Buffett war 50 Jahre lang Vorsitzender und CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) und hat das Unternehmen auf seinem Weg zu unglaublichen, Erträgen geführt. Er hat gute und schlechte Bedingungen gesehen und eine ruhige Hand bewahrt, um bei all dem unglaubliche Renditen zu erzielen. Das Orakel von Omaha feierte am 30. August seinen 90. Geburtstag und ist einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Wenn man die Rezession mitzählt, in die die USA im April geriet, hat Buffett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...