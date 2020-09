Altium startet MINT-Fernlerninitiative für Pädagogen und Studenten

Altium LLC, ein führendes Unternehmen für Leiterplattendesign- und Realisierungssoftware, ist der Ansicht, dass Studierende heute Zugang zu professionellen Tools haben sollten, um sich auf zukünftige innovative Karrieren vorzubereiten. Zur Unterstützung dieser Mission hat Altium das Fernlernprogramm Upverter Education entwickelt, das auf Upverter basiert, einem kostenlosen, webbasierten Design-Tool für Leiterplatten (Printed Circuit Board, PCB), das einfach zu erlernen und zu verwenden ist.

Interactive curriculum breaks down the basics of printed circuit board (PCB) design. Curriculum certification is awarded at course completion. (Graphic: Altium LLC)