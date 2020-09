Am Donnerstag geht es am deutschen Aktienmarkt zunächst aufwärts.Der DAX gewinnt zum Handelsauftakt 0,09 Prozent auf 13.265,51 Punkte.Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte geht es damit auch am Donnerstag zunächst erneut aufwärts. Zuletzt befand sich der deutsche Leitindex im Bereich von 13.000 Punkten auf Schlingerkurs. Auch ein Vorstoß bis auf 13 460 Punkte wurde in der Vorwoche noch scharf ausgebremst. Tags zuvor wurde der neuerliche Anstieg getrieben von der Stabilisierung ...

