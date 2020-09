Ursprünglich als Zahlungsmittel entworfen, nutzen viele Bitcoin nur noch als Spekulationsobjekt. Nicht so in einigen Ländern Afrikas, wie ein Analyseunternehmen zeigt. Auch wenn der Bitcoin für viele hauptsächlich Spekulations- und Investitionsobjekt ist - entworfen wurde er eigentlich als digitale Alternative zum Bargeld. Das Analyseunternehmen Chainalysis hat jetzt Traffic und Handelsmuster im Zusammenhang mit Krypto-Transaktionen beobachtet. Dabei zeigte sich, dass vor allem Bitcoin in einigen afrikanischen Ländern durchaus als Zahlungsmittel verwendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...