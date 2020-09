FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag nahezu unverändert in den Handel gestartet. Zunächst blieben die Impulse rar. Der Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 174,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug stabil minus 0,46 Prozent.

Am Donnerstag richten sich die Blicke der Anleger auf die Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am frühen Nachmittag nach ihrer regulären Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Wichtige Weichenstellungen werden nicht erwartet. Allerdings könnten Andeutungen über mögliche Änderungen in der Zukunft fallen. Themen in der Pressekonferenz könnten der zuletzt stärkere Euro und das neue Inflationsziel der US-Notenbank Fed sein.

An Konjunkturdaten dürften die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Mittelpunkt stehen. Die Zahlen geben einen zeitnahen Hinweis auf den Zustand am Arbeitsmarkt. Bisher verbessert sich die Lage nach dem schweren Einbruch in der Corona-Krise schrittweise. Es sind aber immer noch gut die Hälfte der Menschen arbeitslos, die in der Krise ihre Stelle verloren hatten./bgf/stk